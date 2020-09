Nasceu a 27 de maio de 1999 em Neuilly-sur-Seine, nos arredores de Paris, em França. É é filha do ator, produtor e músico norte-americano Johnny Depp e da cantora, atriz e modelo francesa Vanessa Paradis e afilhada do cantor norte-americano Marilyn Manson. O criador de moda Karl Lagerfeld convidou-a a trabalhar com ele quando tinha apenas 15 anos. Lily-Rose Depp, modelo e atriz, é seguida por milhões de fãs nas redes sociais, onde publicou uma fotografia que revela os pelos nas axilas.

Muitos admiradores aplaudiram a decisão. "Adoro ver as mulher a abraçar a sua pilosidade corporal. Fico muito feliz por isso e tu estás linda", elogiou, pouco depois, uma seguidora, Amanda Carriero. "Adoro ver mulheres que não se livram deles porque é normal que os tenhamos", confessou Samantha Shedd. "Isto ainda é assunto?", reagiu Lydie Grenier. Apesar dos elogios, também houve quem criticasse a opção estética de Lily-Rose Depp e de outras celebridades, como Madonna.

"Tantas feministas que vejo por aqui. Tirem mas é os pelos das axilas. Há séculos que as mulheres o fazem. Não me venham lixar agora com estas modernices", disparou Gavin Johnston, um dos quatro milhões de seguidores que a artista tem no Instagram. "Devem cheirar a sovaco", condenou Yetmisli Yillar. "Pode não ser muito estético mas é uma liberdade que as mulheres têm. Eu não gosto mas a minha filha, que tem 14 anos, adora e está no direito dela", afirma Sindy Dethiere, outra fã da artista.