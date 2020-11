Na manhã desta segunda-feira, depois de estar à conversa com Manuel Luís Goucha no ‘Você na TV’, Michel falou com os jornalistas e confessou que ficou "sentido" com a nomeação direta de Zena, que o levou a ser expulso na noite deste domingo, dia 8, com 33% dos votos do público.

Ainda assim, o rapper não guarda rancor e foi de sorriso no rosto que se mostrou pronto para abraçar esta nova fase pós-programa.

A ligação com a Joana envolve a ex-namorada

Michel entrou no programa no dia de estreia, a 13 de setembro, num enredo subentendido com Joana. Os participantes já se conheciam e durante os castings deram a entender que se tinham envolvido. Contudo, essa teoria foi desmentida pela jovem de Cascais assim que confrontados a primeira vez por Teresa Guilherme.

Ao longo dos dois meses que dividiram a mesma casa, Joana e Michel nunca abordaram o passado, pelo que ficou por esclarecer o que os unia. Afinal, que ligação têm?

“Não foi nada combinado. Não devíamos ter dito algumas coisas, mas também houve coisas que aconteceram antes de entrar para casa sobre as quais não quis ir mais além”, afirmou, acrescentando ainda que não combinaram uma estratégia.

O músico, de 23 anos, confidenciou que Joana era amiga da sua ex-namorada e algumas situações vividas antes de entrarem no jogo ficaram por esclarecer: “Há um problemazinho que tenho de resolver”.

A relação em causa terminou de forma inesperada, mas Michel não pretende reatar os laços com a ex-namorada. O jovem afirmou que esse capítulo está “encerrado” e “neste momento está a pensar em viver a vida e desfrutar deste momento maravilhoso”.

A aprovação do pai

Há poucas horas fora da casa, Michel focou-se em reencontrar-se com os pais e receber o feedback dos mais próximos. A opinião do pai, como já tinha confessado dentro do jogo, era a que mais temia: “A opinião do meu pai era a que me ia marcar mais se fosse negativa. Queria saber se ele via mesmo o programa. Estava um pouco preocupado”.

Mas cá fora o progenitor olhava-o com o maior orgulho e, ainda com as emoções à flor da pele, Michel garantiu: “O feedback que obtive foi muito bom. Disseram todos que estão orgulhosos de mim”.

Passado assombroso?

Questionado sobre se abandonou o país para fugir de "alguns problemas" relacionados com atividades ilícitas, Michel quis deixar claro que "não fugiu". "Podem ver o meu registo criminal, estou limpo em todo o lado".

No entanto, negou-se a esclarecer este rumor e frisou que não acrescentaria mais declarações sobre o assunto.

Do hip hop para a moda

Michel garantiu que o seu principal foco é aproveitar as oportunidades que possam surgir com a popularidade que ganhou nos últimos dois meses. Neste sentido, pretende realizar o sonho de ser manequim e aguarda agora por propostas nessa área.

A música, contudo, será sempre a sua paixão e a área à qual estará sempre ligado.

Leia Também: Big Brother: Michel expulso, plot twist na escolha do líder e 4 nomeados