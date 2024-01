Mia Rose soprou 36 velas esta sexta-feira, dia 26 de janeiro, uma data que celebrou na companhia de amigos e do noivo.

A cantora usou a sua conta no Instagram para partilhar um conjunto de fotografias das celebrações, que decorreram num restaurante em Cascais, nas quais aparece ao lado dos convidados, além de mostrar também o bolo de aniversário.

"Sou a miúda mais sortuda do mundo! Obrigada por todas as mensagens e todo o carinho que me deram ontem! Foi um dia incrível", escreveu, na legenda das fotografias.

De recordar que esta semana, Mia apanhou os seus fãs de surpresa ao anunciar que está noiva.

Leia Também: Mia Rose agradece: "Até me doem as bochechas de tanto sorrir"