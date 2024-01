Mia Rose é a mais recente noiva do país. A cantora anunciou esta segunda-feira, dia 22 de janeiro, que foi pedida em casamento e até mostrou imagens da aliança... já no dedo.

"Aquele [episódio] em que ficamos noivos", escreveu Mia, fazendo assim referência aos títulos dos episódios da série 'Friends'.

A frase foi deixada na legenda de duas imagens suas ao lado do futuro marido. Os dois não conseguiram conter o sorriso nem a cumplicidade, como poderá conferir mais abaixo.

A identidade do namorado de Mia Rose ainda não foi divulgada pela artista, pelo que não se conhece, sequer, o nome da sua 'cara-metade'.

Vale lembrar que Mia Rose é mãe do pequeno Mateus, de cinco anos, fruto do casamento já terminado com Miguel Cristovinho. Os cantores separaram-se em em julho de 2020, três anos depois de terem 'dado o nó'.

