Mia Rose vive uma fase muito feliz a nível sentimental. A artista e influenciadora digital, de 35 anos, foi pedida em casamento, conforme revelou esta semana, aproveitando para agradecer todas as mensagens de carinho que recebeu a propósito do momento.

"Muito obrigada por todas as mensagens, por todo o carinho e o amor que sentimos do vosso lado! Até me doem as bochechas de tanto sorrir", escreve.

"Estou mesmo feliz. Obrigada mais uma vez a toas as pessoas que tiraram um segundo das vossas vidas para me fazerem sentir a mulher mais feliz do mundo!", completa.



© Instagram - Mia Rose

