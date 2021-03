Após as filhas, Elma e Katia, teres recorrido ao Instagram para se despedirem do tio, foi a vez de Dolores Aveiro também recorrer à mesma rede social para lamentar a perda.

A família de Cristiano Ronaldo está de luto com a morte do irmão da mãe do craque português.

"Meu irmão, Deus quis que partisses para junto dos nossos pais. Mais uma [estrela] a olhar por nós. Descansa em paz", escreveu Dolores Aveiro na legenda de uma fotografia do irmão.

Perante a partilha, foram muitos os seguidores que recorreram à caixa de comentários para deixar uma palavra de conforto a toda a família.

