Jamie Dornan viu partir o pai, Jim Dornan, depois do mesmo ter sido infetado com o novo coronavírus. De acordo com a imprensa internacional, o pai do ator morreu esta segunda-feira, 15 de março, aos 73 anos.

O professor Jim, como relatam os meios de comunicação, foi obstreta e ginecologista durante mais de 40 anos.

Além de Jamie, era pai de Liesa e Jessica, deixando também a mulher, Samina Dornan. A sua primeira companheira, Lorna, mãe do ator, morreu em 1998, vítima de cancro.

Leia Também: Covid-19: Alemanha contabiliza 238 mortes e mais 5.580 infetados