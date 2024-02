Jennifer Aniston subiu ao palco para entregar ao colega e amigo Adam Sandler o prémio People's Icon Award, no domingo.

"Esta noite estou aqui para reconhecer o meu grande amigo. O meu irmão de outra mãe. E pai extraordinário, marido e um dos amigos mais fixes que podia ter", começou por dizer Jennifer Aniston, de 55 anos.

"O People's Icon Award vai para Adam Sandler", anunciou de seguida, não deixando de brincar com o colega e amigo. "Não, senta-te, Adam, ainda não terminei! Senta-te", disse quando viu o ator a levantar-se da cadeira na plateia.

Jennifer Aniston destacou depois o percurso do amigo e afirmou: "E, ainda assim, no meio de todo esse sucesso extraordinário, ele manteve-se fiel às suas raízes, nunca se afastou dos amigos que teve durante 35 anos e continua".

"[...] Ser amiga dele tem sido um das grandes alegrias da minha vida. Estou orgulhosa por homenageá-lo esta noite e ficaria feliz em continuar a homenageá-lo durante décadas e décadas, porque ele merece todo o amor do mundo", disse ainda Jennifer Aniston.

De recordar que o filme 'Just Go With It', de 2011, foi o primeiro onde integraram o elenco juntos como protagonistas.

