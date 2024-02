Adam Sandler e Jackie protagonizaram momentos de carinho e amor na passadeira vermelha dos People's Choice Awards.

O ator, de 57 anos, e a mulher, de 49, marcaram presença no evento que decorreu este domingo, dia 18 de fevereiro, em Santa Monica, na Califórnia.

Adam Sandler acabou por ser homenageado com o People's Icon Award pelo seu trabalho na comédia e pelas contribuições à indústria cinematográfica como ator, guionista e produtor.

Mas também se destacou em frente às câmaras fotográficas, e não estava sozinho. Casado com Jackie desde 2003, depois de se terem conhecido em 1999 no set de 'Big Daddy', ambos passaram pela 'red carpet' com um sorriso no rosto e muito afeto. Veja as imagens da galeria.

De recordar que o casal tem duas filhas em comum, as jovens Sadie, de 17 anos, e Sunny, de 15.

