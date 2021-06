Meryl Streep recebeu um presente único e original no dia em que completa 72 anos de vida. A atriz, que esta terça-feira, 22 de junho, está de parabéns, foi surpreendida pelo fotógrafo Adrian Wilson e pelo artista Matt Duncan.

Adrian e Matt uniram forças para 'trocar' as placas do metro da 72nd Street, no bairro de Manhattan, onde hoje se passou a ler "72 Streep". Na verdade, apenas foi colocado um autocolante com um P a tapar a letra T.

A surpresa, colocada em prática logo pela manhã, esteve em destaque nas redes sociais.

Leia Também: Aos 16 anos, elegância da filha de Luís Figo surpreende tudo e todos