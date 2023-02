Merche Romero esteve hoje no programa 'Dois às 10' não apenas enquanto comentadora do social, mas também como testemunha, depois de admitir publicamente ter sido vítima no âmbito de uma relação abusiva que viveu no passado.

Apesar de o assunto estar resolvido e da pessoa em questão estar impedida de se aproximar de Merche, conforme a própria o realçou, esta também confessou que ainda hoje não se sente totalmente em segurança quando sai de casa.

"O que é que acho que faz com que as pessoas continuem com medo: é saber que quando tomam a iniciativa de sair de casa essa pessoa pode estar por perto e nós não sabemos. Eu sinto-me, ainda hoje, perseguida, é importante que saibam isto", nota.

"Sinto-me vigiada, sinto que [o abusador] encarna outras pessoas e que através das redes chega a mim e isso é assustador. Eu é que não permito isso já, encontrei o equilíbrio", sublinha.

