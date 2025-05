Manuel Marques foi alvo de uma queixa por parte da filha mais velha, Inês, de 18 anos, ao ser acusado de violência doméstica por parte da jovem, conforme adiantado esta semana.

O caso foi analisado por Suzana Garcia no programa 'Dois às 10' desta sexta-feira, dia 30, depois de Cristina Ferreira ter dado novos detalhes do caso.

"É uma vergonha que alguém saiba que há um processo a correr contra si num órgão de comunicação social (…) com uma acusação que é gravíssima", começa por considerar a advogada.

Entretanto explica porque é que não se trata de um alegado crime de violência doméstica e sim de uma ofensa à integridade física. "A notícia diz que é um crime de violência doméstica e não é nada… tontarias. É ofensa à integridade física, porque para haver violência doméstica é preciso que eu coabite com aquela pessoa e ele não coabita com ela".

Entretanto, fez uma reflexão: "A miúda tem 18 anos e eu vou poupar-me a fazer qualquer consideração em relação à menina, porque eu acho que quando temos 18 anos ainda estamos na flor da idade e não medimos as consequências daquilo de fazemos, dizemos, nem das forças externas que são imensas e nos compelem a adotar comportamentos que nós depois, mais tarde, percebemos que não devíamos ter adotado.

Há lutas que não são das crianças. Há lutas que são dos pais. Com frequência - e não estou a dizer que é este o caso - os filhos são levados a entrar nesta batalha, nesta cisão da conjugalidade dos pais, adotando uma parte que eles acham que é a fragilizada.

É um grande erro. Porque uma coisa é aquilo que somos enquanto mulher e homem e outra é aquilo que somos enquanto pais. Há uma jovem que diz que é vítima de agressões físicas. Não faço ideia que agressões físicas são essas, porque nos são dadas a conhecer a conta gotas".

Manuel Marques é pai de duas jovens, sendo que a suposta queixa partiu de Inês, de 18 anos. Tal como a irmã, a rapariga nasce fruto do casamento do ator com Ana Martins. O ex-casal separou-se há quatro anos, altura em que Manuel Marques assumiu a relação com Beatriz Barosa.

