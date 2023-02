Merche Romero marcou presença no programa 'Dois às 10' no âmbito de uma campanha de sensibilização, em conjunto com as autoridades, contra a violência no namoro. A antiga apresentadora e atual comentadora recordou ter vivido uma relação abusiva que a obrigou a sair de casa.

Tudo começou pouco antes da pandemia, tendo culminado numa noite em que os vizinhos ouviram os gritos e chamaram a polícia.

Ainda antes de as autoridades chegarem ao local, a comunicadora conseguiu sair de casa.

"No momento em que saí de casa ia com a roupa que tinha no corpo, fugi para um descampado", conta, revelando que estava completamente transtornada.

"Não fui eu que chamei a polícia na altura, foram os vizinhos, e eles [os polícias] foram à minha procura", explicou.

"Ele não me agrediu fisicamente, foi tudo psicológico. Não me deixava sair de casa", referiu, assumindo que teve medo de conversar com as autoridades mas rapidamente percebeu que este era o melhor caminho para sentir-se protegida.

Merche, importa referir, vive atualmente uma relação feliz ao lado de Alexandre Silva.

