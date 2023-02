Depois de ter sido avançada a informação de que Georgina Rodríguez estava a oferecer casas à família, no 'Dois às 10' estiveram a comentar a notícia.

"Foi generosíssima, já não era sem tempo. Deu à mãe, o que é normalíssimo, já estava um pouco enervada porque ela não tinha esta generosidade - e nós sabemos que o dinheiro abunda nela, mesmo nela. Não é vindo só do Cristiano Ronaldo. Ele ajudou muito, mas ela também tem ganho bastante dinheiro. Teve essa generosidade com a mãe e com a irmã amiga, que está sempre com ela", começou por reagir Cinha Jardim.

Merche Romero, ex-namorada de Cristiano Ronaldo, também não deixou de comentar a notícia. "É um sonho para qualquer filha poder oferecer uma casa à mãe e à irmã. Saber que ficam bem, que estão bem. Há aquela sensação de que é obrigatório, claro que não. Não sabemos as relações que as famílias têm".

Por sua vez, Cláudio Ramos destacou mais à frente: "Eu gosto muito da Georgina. Gostava mais da Merche...".

"Tão querido", respondeu Merche. "E eu estou muito feliz por ele", acrescentou, referindo-se a Cristiano Ronaldo.

