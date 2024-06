Merche Romero iria ser madrinha da marcha de Santa Engrácia, nas Marchas de Lisboa, juntamente com Francisco Monteiro. No entanto, a figura pública acabou por ser substituída por Bárbara Parada e explicou o que se passou no 'Dois às 10', da TVI.

Esta quinta-feira, dia 6 de junho, Merche destacou que não podia estar presente no desfile que aconteceu no fim de semana passado no Meo Arena por causa de compromissos profissionais.

"Nunca fiz nada que eles não soubessem", garantiu, explicando que esteve sempre em contacto com uma pessoa ligada às marchas.

"Agradeço imenso o facto de a Bárbara ter podido aceitar este desafio", acrescentou, referindo-se a Bárbara Parada, que substituiu Merche na referida marcha e que vai agora também desfilar na Avenida da Liberdade. "Foi uma excelente escolha, agradeço imenso e vou continuar a apoiar a marcha", afirmou.

"Acho isto ridículo ter que estar a provar algum coisa quando realmente há do outro lado também esta conversa, e sabem que o que estou a dizer não é mentira. [...] Para eles eu não fui, ou faltei. [...] Tentei arranjar uma solução, porque a última coisa que queria é que ficassem desfalcados sem a madrinha. Mas chega a um ponto que eu também não consigo resolver", disse ainda, destacando que houve outras caras conhecidas que também faltaram aos desfiles no Meo Arena, incluindo João Baião.

Cinha Jardim fez questão de se manifestar e realçou: "Em termos de pontuação, ela não prejudicou a marcha em nada".

Por fim, Merche Romero quis deixar uma mensagem a todas as pessoas da sua marcha: "Agradeço, o convívio foi maravilhoso. Sempre que pude estar presente, estive, fiz vídeos giríssimos que vou ter todo o gosto em partilhar e vou continuar a apoiar como se fosse madrinha. Fiquei muito contente com a escolha e desejo muita sorte à marcha de Santa Engrácia".

