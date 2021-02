Merche Romero confundida com Nereida Gallardo em site australiano

A ex-manequim e ex-apresentadora de televisão luso-espanhola de 44 anos Merche Romero, nascida em Andorra-a-Velha, foi confundida com a espanhola Nereida Gallardo. O WhosDatedWho.co, um dos sites da empresa Lucy Media, sediada em Camberra, capital da Austrália, apresenta um perfil com os relacionamentos da antiga modelo maiorquina que namorou com Cristiano Ronaldo em 2008 mas na fotografia que o ilustra surge a agora DJ, que também teve um romance com o desportista em 2006.

Segundo o WhosDatedWho.com, Nereida Gallardo, casada com Carlos Vargas desde 2015, namorou com Pedro Campane em 2006 e com o futebolista espanhol Sergio Ramos em 2007, antes de se apaixonar por Cristiano Ronaldo no início de 2008. O relacionamento terminaria no verão. Depois do desportista português, a maiorquina teve um caso com o ator português Francisco Côrte-Real, anuncia o site. O jornalista asturiano Pipi Estrada foi a paixão que se seguiu. Em 2010, casa com Pedro Sabater.

Em 2012, o casal separa-se. Meses depois, numa visita a Portugal, conhece o antigo futebolista Gonçalo Quinaz, com quem mantém um relacionamento em 2012 e 2013. De acordo com a maiorquina, o concorrente do reality show "Big Brother - Duplo Impacto" reagiu mal à notícia da gravidez. Determinada a ter a criança, Nereida Gallardo voltou para Maiorca. O passado amoroso de Merche Romero também é escrutinado no WhosDatedWho.com, que lhe atribui namoros com Abel Xavier, Dani e Rúben da Cruz.