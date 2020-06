Inês Martins, antiga concorrente de 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor', da SIC, está solteira desde que terminou o namoro com o 'ex' de Liliana Oliveira de 'Casados à Primeira Vista'... mas a verdade é que pretendentes não lhe faltam.

Contudo nem todas as mensagens de pretendes agradam à cabeleireira, principalmente quando estas surgem da parte de homens casados.

Depois de receber uma mensagem de um homem claramente comprometido, Inês resolveu expor a conversa e mostrar como responder à letra a situações como esta.

"Quem me dera poder ver essa beleza de perto", escreveu o seu fã, a quem Inês fez questão de lembrar o seu estado civil.

Perante o puxão de orelhas da jovem, este ainda respondeu: "Agora excedi-me um bocado. Mas também quem diz a verdade não merece castigo"... e mais uma vez não ficou sem resposta: "Pois tens que respeitar a mulher que tens ao teu lado. Não devias gostar que ela te fizesse o mesmo. Mas como a verdade não merece castigo merecias um belo par de cornos. E olha que não desejo mal a ninguém", escreveu Inês, sem papas na língua.

Leia Também: Yasmyni ou Maria João? Francisco revela favorita mas diz que tem dúvidas