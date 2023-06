Depois de se ter mostrado muito feliz com a vitória de Júlia Machado no final do 'The Voice Kids' na noite de domingo, Fernando Daniel fez questão de deixar uma mensagem na sua página de Instagram.

O artista dedicou algumas carinhosas palavras à jovem que venceu o concurso da RTP.

"Querida Júlia, que bonito foi. O teu percurso. A tua evolução. És uma menina especial. Merecias isto. Pela tua história, pelo teu caminho. Mas acima de tudo, pelo teu talento e pela dedicação ao mesmo. Ensinaste-me muitas coisas", começou por dizer esta segunda-feira, dia 26 de junho.

"Ontem fui muito feliz, não por mim, por ti. O Tri é secundário numa história como esta. Não me lembro de estar tão nervoso numa final. Que esta nossa caminhada, travada por ti, comigo do teu lado, te tenha mostrado que as adversidades são para encarar como um desafio e não como uma impossibilidade. Tenho muito orgulho em ti! Estarei aqui para o que precisares, tu sabes", escreveu.

Por fim, Fernando Daniel deixou um agradecimento a "todos os que votaram nesta miúda talentosa que agora vai representar Portugal na Eurovisão Júnior".

Às palavras, o cantor juntou algumas imagens captadas após o momento em que se soube que Júlia Machado era a grande vencedora do 'The Voice Kids'. Veja abaixo:

Leia Também: Vencedor do 'The Voice Kids' foi novamente da equipa de Fernando Daniel