Chegou ao fim na noite de domingo, dia 25 de junho, o 'The Voice Kids 2023' e foi novamente a equipa de Fernando Daniel a levar o troféu.

Júlia Machado foi quem venceu esta edição do programa. "Estou muito, muito orgulhoso", disse Fernando Daniel num vídeo que foi publicado nas stories da página de Instagram do programa no Instagram,

Por sua vez, no mesmo vídeo, Júlia Machado mostrou-se "muito agradecida" com esta conquista. Veja o vídeo na galeria.

De recordar que no ano passado quem venceu foi Maria Gil, que era da equipa do mentor Fernando Daniel. Também em 2021 foi a equipa de Fernando Daniel a levar a taça, com Simão Oliveira a vencer essa edição.

