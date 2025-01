A mais recente edição do 'The Voice Portugal' chegou ao fim na noite de domingo, 5 de janeiro, sagrando como vencedor Rafael Ribeiro.

O jovem, que tinha como mentor Fernando Daniel, levou para casa o troféu e o prémio que o pode agora ajudar a lançar-se no mundo da música.

Quem é Rafael Ribeiro?

Com apenas 18 anos, Rafael é um apaixonado por música. Entrou em Economia na faculdade, mas anulou a matrícula, diz, porque "sempre soube o que realmente queria".

Antes de participar no 'The Voice', cantava e encantava nas ruas do Porto. Agora, está cada vez mais perto de ver o seu sonho tornar-se realidade e conseguir ser músico profissional.

Recorde abaixo a atuação de Rafael Ribeiro na final do 'The Voice':

