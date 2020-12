Recentemente, tornou-se viral um áudio de Tom Cruise onde este gritava com alguns membros da equipa do filme ‘Missão: Impossível’, depois deles terem desrespeitado as regras adotadas durante a pandemia, como relata a imprensa internacional. Perante toda a polémica, agora foi noticiado que cinco membros da equipa desta produção pediram demissão.

Ao que consta, os funcionários consideram ser impossível continuar a trabalhar com o ator após a ‘discussão’.

“A tensão tem vindo a crescer há meses e esta foi a gota d’água. Desde que se tornou público, tem havido mais raiva e vários funcionários foram embora”, disse uma fonte ao The Sun.

“Mas o Tom simplesmente não aguenta mais depois de todos os esforços que fizeram para continuar a filmar. Ele está chateado por os outros não estarem a levar isto tão a sério como ele”, acrescentou.

