Melissa Joan Hart está com Covid-19. A atriz, de 45 anos, partilhou um vídeo no Instagram, esta quarta-feira, onde alega que deverá ter sido um dos filhos a infetá-la.

"Fui vacinada e apanhei Covid, e está a ser mau", disse aos fãs. "É difícil respirar. Acho que um dos meus filhos também tem. Estou a rezar para que os outros estejam bem", acrescentou.

A atriz - que é mãe de Tucker McFadden, de oito anos, de Braydon Hart, de 13, e de Mason Walter, de 15, com o marido Mark Wilkerson - explicou que foi cautelosa durante a pandemia, assim como a sua família. Mas acabaram por baixar a guarda à medida que as restrições foram levantadas.

"Acho que, como país, ficamos um pouco preguiçosos e estou muito chateada por os meus filhos não terem tido de usar máscara na escola", desabafou.

No entanto, não deixou de 'aplaudir' o filho mais novo por continuar a usar máscara todos os dias na escola. "Espero realmente que o meu marido e os outros não apanhem [o vírus] porque se alguém tiver de ser levado ao hospital, não posso ir com eles", destacou ainda.

"Estou apenas assustada, triste e desapontada comigo mesma e com alguns dos nossos líderes", continuou. "Só queria ter feito melhor, estou a pedir-vos para fazerem melhor. Protejam as vossas famílias. Protejam os vossos filhos", realçou.

"Isto ainda não acabou", afirmou de seguida, falando da pandemia. "Esperava que sim, mas não, por isso fiquem atentos e seguros".

Como salienta a revista People, "os casos de Covid-19 em pessoas totalmente vacinadas contra o vírus são raros, mas possíveis e expectáveis, uma vez que as vacinas não são 100% eficazes na prevenção de infeção". Ainda assim, as pessoas vacinadas que testem positivo "serão, provavelmente, assintomáticas ou experienciarão sintomas mais 'leves' do que se não tivessem sido", destaca ainda a revista. A publicação recorda ainda que "cerca de 98% a 99%" das mortes por Covid-19, ocorre "em pessoas não vacinadas".

