Georgina Rodríguez começou a semana com uma partilha nas redes sociais que derreteu o coração dos fãs. Foi divulgada uma série de fotos que volta a dar provas da sua faceta de mamã babada.

As imagens foram registadas durante um passeio de Georgina com os filhos no qual a namorada de Cristiano Ronaldo aproveitou para se divertir com as crianças ao livre.

Não há dúvidas que Cristianinho, os gémeos Eva e Mateo, e Alana Martina têm uma verdadeira companheira de brincadeiras. Veja na galeria.

Leia Também: Georgina Rodríguez ganha reality show sobre a sua vida. CR7 reage