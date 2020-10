Foi em 1989 que Melanie Griffith foi mãe pela segunda vez, de Dakota Johnson, fruto da relação com Don Johnson. No dia 4 de outubro, a atriz completou 31 anos, data que a mãe só assinalou no Instagram dias depois.

"Feliz aniversário, minha linda Dakota! Foi a 4 de outubro de 1989 que chegaste e trouxeste magia a este mundo! És tão amorosa, inteligente, tão extraordinariamente única. O teu coração é tão grande quanto o universo. Obrigada por me teres escolhido para ser tua mãe. Amo-te, amo-te, amo-te", começou por escrever na legenda de uma fotografia da filha.

Uma mensagem carinhosa que terminou com um pedido de desculpa... pelo atraso. "Desculpa, estou quatro dias atrasada", rematou.

Recorde-se que Melanie é também mãe de Alexander, de 35 anos, fruto da relação com Steven Bauer, e de Stella, de 24, do casamento terminado com Antonio Banderas.

