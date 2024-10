Dakota Johnson está de parabéns. A atriz celebra 35 anos esta sexta-feira, 4 de outubro.

A também modelo é filha dos atores Don Johnson e Melanie Griffith. A profissão foi herdada também da avó materna, a atriz Tippi Hedren.

Dakota Johnson é conhecida pelos seus papéis em 'A Rede Social', 'Need for Speed: O Filme', 'A Filha Perdida', e, sobretudo, pela saga que protagoniza - 'As Cinquenta Sombras de Grey'.

Carregue na galeria para relembrar os 12 melhores looks da atriz.

