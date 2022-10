Melanie C está à procura de um novo amor e conta com uma grande ajuda. A artista de 48 anos inscreveu-se na aplicação de encontros Hinge, avança o The Sun.

Melanie terá contado no podcast 'Not My Bagg' que começou a utilizar a plataforma depois de terminada a relação de sete anos com o produtor musical Joe Marshall, em agosto deste ano.

“Parecem haver muitas mulheres atraentes por lá, mas todos os homens atraentes são homossexuais", terá dito ainda.