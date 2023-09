A maquilhadora e o marido, Diogo Piçarra, viajaram para as Maldivas depois de terem dado o nó no início do mês.

A desfrutarem de férias a dois depois de terem dado o nó no dia 3 de setembro, Mel Jordão contou aos seguidores como é que têm feito para matar as saudades da filha, Penélope. Além das videochamadas, a maquilhadora revelou que levaram para as Maldivas uma camisola da menina. "Trouxemos uma uma t-shirt do Toy Story para termos o cheirinho dela e matarmos saudades. Vamos fazer agora videochamada com ela", disse. Veja o vídeo na galeria. Leia Também: As primeiras imagens de Mel Jordão e Diogo Piçarra na lua de mel