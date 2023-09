Diogo Piçarra e Mel Jordão estão a desfrutar da lua de mel depois de terem trocado as alianças no dia 3 de setembro.

As Maldivas foi o destino escolhido pelo casal para aproveitar estes momentos a dois e já publicaram algumas imagens no Instagram. Veja as fotografias da galeria.

De recordar que Mel Jordão e Diogo Piçarra têm uma filha em comum, a pequena Penélope.

