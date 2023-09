Depois de terem subido ao altar no início do mês, Mel Jordão e Diogo Piçarra partiram esta segunda-feira em lua de mel, um momento que deixaram registado nas redes sociais.

Nas suas contas no Instagram, o casal partilhou um conjunto de fotografias no aeroporto, imagens nas quais o cantor aparece vestido de preto e a mulher totalmente vestida de branco, ambos com visuais confortáveis.

"Uma mulher e um marido muito felizes. Vamos para nossa lua de mel!", escreveram, na legenda das fotografias.

