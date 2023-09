Mel Jordão e Diogo Piçarra subiram ao altar no passado domingo, dia 3 de setembro, uma data que certamente vão sempre recordar.

Nas redes sociais, Mel publicou esta quinta-feira, dia 7, novas fotografias do enlace, no qual os protagonistas foram não só os noivos, como também a filha do casal, Penélope, de três anos, que tal como a mãe também se vestiu de branco.

"Ainda a sonhar com o nosso conto de fadas", escreveu Mel Jordão na legenda das fotografias nas quais aparece ao lado da filha e do marido.

