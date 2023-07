Mel Jordão usou as redes sociais para divulgar que está a vender algumas peças de roupa que já não usa. A maquilhadora foi uma das caras conhecidas que, tal como Marta Melro, Margarida Corceiro ou Vanessa Martins, aderiram à Vinted.

Na sua conta no Instagram, Mel Jordão mostrou algumas das peças que estão à venda e há uma que chama a atenção. Logo no início do vídeo, a maquilhadora mostra um minivestido cor-de-rosa, sem alças, com uma saia volumosa em balão.

E como muita gente está a ir assistir ao filme 'Barbie' vestida a rigor, esta peça é ideal e combina em tudo com a temática do filme protagonizado por Margot Robbie, que estreou esta quinta-feira, dia 20 de julho.



© Instagram/ Mel Jordão

