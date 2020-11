Mel Gibson confirmou que 'Lethal Weapon 5' está "a caminho". Em declarações ao 'Good Morning America', esta quarta-feira, o ator, de 64 anos, disse que o realizador Richard Donner já está a trabalhar no próximo filme da saga.

Uma notícia que chega 22 anos depois de ter sido lançado o 'Lethal Weapon 4', em 1998, e após Dan Lin ter confirmado, em janeiro, que Mel Gibson e Danny Glover foram os escolhidos para protagonizar o próximo filme.

O produtor, de 46 anos, confirmou que está a trabalhar em conjunto com Richard para trazer de volta a saga ao grande ecrã, em conversa com o The Hollywood Reporter.

"Estamos a tentar fazer o último filme de 'Lethal Weapon'. E Dick Donner está de volta. O elenco original está de volta. E é simplesmente incrível", disse.

Recorde-se que o primeiro filme foi lançado em 1987.

