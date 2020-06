A propósito do movimento 'Black Lives Matter', que suscitou com a trágica morte de George Floyd, Mel B deu uma entrevista ao jornal Daily Star no qual partilhou a sua prospectiva sobre o tema, assim como alguns momentos em que sentiu na pele a discriminação.

Um dos episódios que relatou remonta para o início das Spice Girls, mais precisamente para as gravações do videoclipe do tema 'Wannabe', o primeiro grande êxito da banda.

"Quando gravámos o primeiro videoclipe de 'Wannabe' tínhamos uma equipa enorme de estilistas. Uma das primeiras coisas que me disseram era que precisavam de alisar o meu cabelo", recordou.

A artista desde logo se mostrou contra a ideia, uma vez que considerava o cabelo a sua "identidade".

"Nas Spice Girls, precisamente, tínhamos que celebrar as nossas diferenças. Era nisso que consistia a nossa mensagem", rematou.

