Luís Costa Branco e Weza Silva estiveram, juntamente com os filhos, Chloé e Kendi, em conversa com Cristina Ferreira, n'O Programa da Cristina', esta terça-feira, 9 de junho, para partilhar a sua história e falar de racismo. Um testemunho que deixou Joana Barrios em lágrimas.

"É uma luta tua, é nossa... Um dia vai perceber o porquê de nós termos estado muito ligadas esta semana, e já não falta muito", disse Cristina Ferreira ao ver a colega e amiga emocionada.

"Eu sou antirracista. Eu não consigo perceber como é que em 2020 ainda tem de se protestar contra isto. É uma coisa que me revolta profundamente, mesmo", partilhou, em lágrimas, Joana Barrios.

"Vivi dentro de um sítio que me ensinou exatamente aquilo que hoje se continua a protestar. Mas quando cheguei à idade adulta e percebi que continua assim...", continuou, mostrando-se muito perturbada com a desigualdade racial.

Após as palavras de Joana, Cristina aproveitou para deixar uma mensagem: "Temos que ser contra qualquer tipo de preconceito e tenho tentado ao longo dos tempos que eles caiam por terra. Acho que só assim conseguimos evoluir e viver de uma forma plena".

Leia Também: Joana Barrios assinala aniversário do filho mais novo