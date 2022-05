Emma Bunton, Melanie C, Geri Halliwell e Victoria Beckham acarinharam a colega e amiga Mel B no dia do seu aniversário.

A cantora completou 47 anos este domingo, 29 de maio, e recebeu muito amor.

"Posso dizer que esta mulher forte e engraçada é uma das minhas melhores amigas. Que sorte eu tenho. Amo-te, querida, espero que tenhas o melhor dia", disse Emma Bunton.

"Feliz aniversário, Mel B. Beijos", escreveu Victoria Beckham nas stories.

"Feliz aniversário, Melanie! Espero que estejas a ter um dia incrível. Mal posso esperar por dividir o palco novamente contigo. Amo-te", partilhou Mel C.

Também Geri Halliwell desejou um "feliz aniversário" à amiga. "Amo-te. Espero que tenhas um dia incrível", destacou ainda.

Uma 'onda' de carinho que Mel B fez questão de agradecer. "Obrigada por todas as vossas mensagens no meu aniversário, amo-vos muito", começou por escrever no Instagram.

"Não gosto do dia do meu aniversário, porque o aniversário do meu pai foi ontem [28 de maio], que descanse em paz", confessou.

"Sinto a falta dele, das palavras, mas é bom comemorar o dia em que ele nasceu. [...] Feliz aniversário para mim, e para ti se também fizeres anos hoje", completou.