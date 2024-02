Como já tinha sido relatado anteriormente, Meghan Markle está por Beverly Hills, depois de ter estado no Canadá, e desfrutou de um encontrou com amigos. No entanto, a saída da duquesa voltou a estar em destaque, desta vez pelo look que escolheu para a ocasião.

Meghan Markle usou um dos seus casacos preferidos enquanto almoçava no Cipriani Beverly Hills, um estabelecimento muito frequentado por celebridades, e contou com a companhia da ex-diretora criativa da Givenchy, Clare Waight Keller - a estilista responsável pelo seu vestido de noiva.

Nas fotografias divulgadas pelo Page Six, e que estão também a circular nas redes sociais, a mulher do príncipe Harry veste um casaco caxemira da Max Mara e que custa 6.250 dólares (mais de 5.700 euros). A mala que usou também não passou despercebida, tratando-se de uma peça Cesta Collective no valor de 490 dólares (cerca de 450 euros).

Leia Também: Meghan Markle fez uma mudança no visual e (quase) ninguém reparou