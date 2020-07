No âmbito do processo que decorre em tribunal contra o proprietário dos jornais MailOnline e Mail on Sunday, Meghan Markle afirma ter-se sentido “desprotegida” pela família real enquanto estava grávida e era alvo de rumores constantes. .

A advogada da esposa de Harry refere que a sua cliente foi alvo de um grande número de artigos falsos e prejudiciais publicados pelos jornais britânicos, o que lhe causou enorme sofrimento emocional e danos à sua saúde mental.

"Os seus amigos nunca a tinham visto nesse estado antes, eles estavam preocupados com o bem-estar dela, especificamente porque ela estava grávida, desprotegida pela instituição e proibida de se defender", refere o documento, agora citado pela imprensa internacional.

Recorde-se que o referido processo visa a editora Associated Newspapers Limited, dona do MailOnline e Mail on Sunday. Em causa estão dois artigos do Mail on Sunday e três no MailOnline, parte destes artigos foram publicados em fevereiro de 2019 e reproduziram partes de uma carta manuscrita que a duquesa de Sussex enviou ao pai em agosto de 2018.

