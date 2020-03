Não é novidade que neste momento o príncipe Harry e Meghan Markle estão à procura de novos projetos para conseguirem ser financeiramente independentes. E desde que anunciaram que iriam deixar os deveres como membros da família real britânica que estão a surgir muitas ofertas.

Como está a ser relatado pela imprensa internacional, uma das mais recentes propostas chega de uma empresa de cosméticos alemã, Biotulin, que ofereceu a Meghan Markle cinco milhões de dólares, mais de quatro milhões de euros, por cinco segundos para voltar a 'Suits' no papel de Rachel Zane. Recorde-se que antes de se casar com o príncipe Harry, Meghan interpretava a referida personagem da série.

A empresa produz um botox orgânico, que alega reduzir as rugas em apenas uma hora e, segundo a mesma, Meghan é grande fã da marca e já usou os seus produtos.

"Steve Burke: Estamos a oferecer de novo cinco milhões de dólares por cinco segundos da participação de Meghan Markle com o nosso gel biológico de Botox Biotulin na série 'Suits'", escreveu a empresa no Twitter, como cita a revista Ok!, dirigindo-se ao CEO da NBCUniversal.

