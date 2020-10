Meghan Markle esteve envolvida em diversas polémicas desde que iniciou o seu relacionamento com o príncipe Harry. Ora, segundo a biógrafa Lady Colin Campbell, as controvérsias foram instigadas pela própria, com o objetivo de se tornar na pessoa mais famosa do mundo.

Campbell referiu numa entrevista que Markle tem aproveitado a mudança para os Estados Unidos de forma a poder fazer tudo aquilo que lhe era impedido no Reino Unido.

Ou seja, na sua opinião tudo não passa de uma enorme estratégia de relações públicas. "Envolve uma enorme controvérsia - senão não és famosa", defendeu.

Tudo isto, embora pensado por Meghan, tem acontecido com a "conivência" de Harry.

Leia Também: Harry e Meghan Markle assistiram a momentos únicos do filho