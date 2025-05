Dias após desfrutarem de um concerto de Beyoncé, eis que Harry e Meghan Markle assistiram a mais um espetáculo, desta vez de James Taylor, em San Diego, Los Angeles.

Na sua página de Instagram, Meghan partilhou imagens nas quais posa com o músico nos bastidores do The Rady Shell, em Jacobs Park.

"Na minha era de concertos", escreveu na legenda da partilha. "Obrigada, James!"

Veja a publicação:

Leia Também: Que amor! Meghan Markle divulga foto com os dois filhos