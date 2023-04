O relacionamento do príncipe Harry e do rei Carlos III deu sinais de melhorias após o duque de Sussex ter aceite estar presente na coroação do pai depois de, alegadamente, ter tido uma conversa franca com o monarca.

Segundo fontes do Page Six, ao contrário do que possa pensar - uma vez que Meghan Markle tem sido acusada de ser o motivo de divisão entre Harry e a realeza - esta quer que os filhos tenham uma relação de proximidade com o lado paterno da família.

"A Meghan não quer mais confusões. Quer que os filhos conheçam o avô, o Carlos, particularmente porque não vão conhecer o outro avô [Thomas Markle, pai de Meghan]", adianta a fonte.

"Ela espera que se encontrem e que a sua decisão seja vista como altruísta, uma vez que foi a melhor para que as atenções estivessem em Sua Majestade", acrescenta, referindo-se à cerimónia de coroação.

