Meghan Markle declarou que “vai ser ela mesma e que vai falar sem filtros” no seu novo podcast no Spotify - 'Archetypes’ - cujo primeiro episódio contou com a presença de Serena Williams.

Num vídeo de promoção ao projeto, que rendeu à volta de 18 milhões de euros à mulher de Harry, a duquesa afirmou:

“As pessoas podem esperar o meu verdadeiro eu aqui e, provavelmente, o meu eu que nunca conheceram. Certamente não nos últimos anos, onde foi tudo passado através da imprensa, ao contrário de: ‘Olá, sou eu!’. Estou entusiasmada por ser eu mesma e por falar sem filtros… é divertido”, completou.

No primeiro episódio, a ex-atriz fez duas revelações: a primeira foi de um incêndio que aconteceu no quarto do filho durante uma digressão real que fez pela África do Sul quando ainda trabalhava para a monarquia e a segunda as críticas de que foi alvo no início do namoro com Harry, quando foi considerada ambiciosa.

Leia Também: Meghan Markle ficou em pânico após incêndio no quarto do filho

Leia Também: "Senti que a ambição era algo terrível quando namorei com o Harry"