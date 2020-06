A realeza britânica não tem mesmo descanso. Depois do palácio ter decidido recorrer a tribunal na sequência de uma reportagem acerca de Kate Middleton - que diz ser caluniosa, eis que agora é referido que a jornalista responsável pelo trabalho tem uma ligação com Meghan Markle.

Fontes referiram ao jornal The Sun que Anna Pasternak (a autora da reportagem) é amiga da ex-jornalista da Tatler, Vanessa Mulroney, a cunhada da melhor amiga de Meghan, Jessica Mulroney.

Contudo, não há nenhum indício que a mulher do príncipe Harry tenha estado envolvida no conteúdo da edição da revista.

"O artigo da Pasternak causou uma dor desnecessária à Kate e é sabido que ela se sentiu encurralada e infeliz com as mentiras. A Pasternak continua a defender a sua história e a dizer que as suas fontes são credíveis. Ela tem muitos bons contactos nos Estados Unidos. É amiga da Vanessa Mulroney, que trabalhava na Tatler e que agora vive no Canadá. E a Vanessa é cunhada da melhor amiga da Meghan. É intrigante", acrescentou o mesmo informante.

