Meghan Markle está a ser profundamente elogiada pela sua reação, calma e fria, depois de ter sido ignorada com indiferença e rudez por alguns dos populares que se disponibilizou a cumprimentar ao surgir no último domingo do lado de fora do Castelo de Windsor.

Tal como mostram vídeos e fotos que estão agora a correr as redes sociais, alguns britânicos presentes no local, onde homenageavam a rainha Isabel II e mostravam apoio à família real, não estenderam a mão a Meghan e ainda lhe viraram a cara ou desviaram o olhar quando esta se preparava para os cumprimentar.

A duquesa de Sussex reagiu calmamente ao que lhe estava a acontecer e seguiu cumprimentando todos os que o aceitaram fazer. A sua reação mereceu 'aplauso' nas redes sociais.

Siga o link

Leia Também: O doce abraço de Meghan Markle a adolescente no Castelo de Windsor