Parece que Meghan Markle é fã de Taylor Swift.

Uma fonte revelou à revista People que a duquesa de Sussex, esteve presente no concerto da cantora norte-americana no SoFi Stadium, em Los Angeles, esta terça-feira, durante a passagem da 'The Eras Tour' pela Califórnia.

A mesma fonte garante à publicação que Meghan foi vista a saltar e a cantar a música 'You Belong with Me'.

Enquanto a duquesa se encontrava no concerto, o marido, o príncipe Harry, estava a milhares de quilómetros de casa. O filho mais novo de Carlos III foi visto a chegar nesse dia ao aeroporto de Haneda, no Japão, onde esta quarta-feira participa na ISPS Sports Values ​​Summit, que decorre em Tóquio.

