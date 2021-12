Segundo um especialista em realeza, Neil Sean, Meghan Markle gostou tanto de ir ao programa de Ellen DeGeneres que estará a considerar em criar o seu próprio formato televisivo.

"Parece que a Meghan Markle ficou de tal forma inspirada depois de aparecer no 'The Ellen DeGeneres Show' que se ofereceu para pequenas aparições na televisão", disse Sean, noticia o Express.

"Agora, não tenho a certeza de como isto vai funcionar. Mas, claro, quando se olha para o mundo da televisão, eles procuram qualquer pessoa que lhes traga audiências", constata.

"Segundo uma fonte muito boa, a Meghan tem as suas próprias ideias sobre aquilo que consideraria fazer no seu regresso ao pequeno ecrã. Bem, o plano basicamente centra-se no facto de ela não querer fazer um programa do estilo do da Ellen DeGeneres, que é de entretenimento, com conversas com celebridades e esse tipo de coisas, mas sim de discussões mais informais... alegadamente com grandes líderes e políticos, empresários, pessoas de negócios. Ela sente que poderia criar uma ligação com eles e, claro, contar a sua história de maneira mais sucinta", acrescentou.

"Agora, independentemente daquilo que se pense sobre esta ideia em particular, alguém em algum lugar, particularmente na América, irá propor-lhe um grande negócio para fazer um programa. Quer venha a fazer parte de um canal noticioso ou de uma hora de segmento por semana, confiem em mim, alguém se vai mostrar interessado", completou.

