A participação do irmão de Meghan Markle no 'Big Brother' está a dar a provar à mulher do príncipe Harry um pouco do "seu próprio veneno", revela a comentadora Sarah Vine.

Thomas Markle Jr., que não se dá com a duquesa de Sussex, tem dado que falar no reality show (versão celebridades) australiano.

O mesmo já falou contra Meghan diversas vezes, chegando mesmo a referir: "Eu disse ao príncipe Harry, acho que ela vai arruinar a tua vida".

"Acho que ela está prestes a descobrir o que se sente quando alguém está a lucrar com a família, que é aquilo com que a rainha tem vindo a lidar nos últimos 18 meses", disse Sarah.

"Ela e o Harry têm vindo a lucrar com a família real ao conseguir os mais diversos contratos com a Netflix, a dar entrevistas e a dizerem coisas terríveis. Estão a provar do próprio veneno", defendeu.

