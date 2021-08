Thomas Markle, pai de Meghan Markle, voltou à vida pública com uma nova entrevista e, uma vez mais, causou polémica com declarações acutilantes sobre a filha.

Entrevistado por Dan Wootton, no GBNews, Thomas Markle afirmou concordar com as críticas de Piers Morgan em relação à entrevista de Meghan a Oprah Winfrey.

Piers Morgan, recorde-se, pediu demissão do 'Good Morning Britain', em março, após acusar a duquesa de Sussex de ter mentido na polémica entrevista com Oprah.

"O Piers Morgan perdeu o emprego porque acusou a sua filha Meghan de mentir a Oprah Winfrey durante aquela entrevista. Você acredita que ela estava a dizer a verdade?", questionou Dan Wootton.

"Não, ela mentiu. Ela está a mentir há um ano. Ela está a mentir sobre várias coisas diferentes", atira Thomas.

"Está a mentir sobre o arcebispo, como podes mentir sobre o arcebispo?", questiona o pai de Meghan, referindo-se ao facto de a filha ter revelado que ela e Harry realizaram uma cerimónia secreta com o arcebispo de Canterbury três dias antes do casamento oficial - a 19 de maio de 2018.

"As mentiras são tão óbvias que não sei por que ela as comete ou por que as diz", remata o pai da ex-atriz.

Thomas confessou ainda durante esta entrevista ter enviado flores, um ramo de rosas, à filha no dia (4 de agosto) em que esta completou 40 anos de vida. Porém, garante não ter recebido qualquer resposta da sua parte.

