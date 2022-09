Um especialista afirmou que a realeza britânica considera que Meghan Markle é uma "pessoa imprevisível" por causa da liberdade que ela e o marido, o príncipe Harry, conseguiram desde que deixaram de trabalhar a tempo inteiro para a família real.

"A família real tenta controlar o que os seus membros fazem em termos de exposição, acho que isso não é novidade para ninguém", disse Jonathan Sacerdoti ao Express.

"E acho que eles, provavelmente, tentaram controlar o que Harry e a Meghan faziam quando ainda estavam com a família", defende.

"Agora que deixaram de trabalhar a tempo inteiro para a família real e que deixaram o país [Reino Unido], têm muito menos controlo sobre eles", continua.

"Para a família real, pelo menos no que toca à Meghan, ela é uma pessoa imprevisível porque apenas respeitará as regras, pedidos e preferências da família real se sentir que o deve fazer", completa.

Jonathan Sacerdoti afirma que os duques de Sussex têm o direito de tomar as próprias decisões, uma vez que se afastaram da monarquia, contudo, não se livram do "julgamento" do público enquanto tentam equilibrar a sua individualidade com a ligação à realeza.