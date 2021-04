Meghan Markle contactou a rainha Isabel II antes do funeral do príncipe Filipe.

A duquesa de Sussex assistiu ao funeral a partir de sua casa, nos Estados Unidos, onde vive atualmente com o marido, o príncipe Harry, e o filho, Archie. Isto porque foi aconselhada pelo médico a não viajar para o Reino Unido para a cerimónia fúnebre, uma vez que está grávida de novo, à espera de uma menina.

"A Meghan falou com o Harry antes do funeral do seu avô", disse uma fonte à People na edição desta semana. "A Meghan e o Archie também falaram com a rainha no início da semana", acrescentou.

Recorde-se que o funeral do marido da rainha e avô de Harry decorreu no sábado, 17 de abril.

Em fevereiro, Harry tinha dito que no meio da pandemia fazia videochamadas com a rainha e o príncipe Filipe. "Os meus avós usam o Zoom", contou a James Corden.

O regresso do príncipe Harry ao Reino Unido para o funeral do avô, na semana passada, significou deixar Meghan e Archie sozinhos em casa, na Califórnia. Preocupado com a mulher e o filho, o duque falava com frequência com a companheira.

Entretanto, Harry já está de volta a casa, tendo faltado o aniversário da avó, que completa 95 anos esta quarta-feira, 21 de abril.

